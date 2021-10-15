İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari'de 1, Şırnak'ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Musa Erdoğan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.