İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eren-5 Bagok Operasyonu başlatıldı

Eren-5 Bagok Operasyonu başlatıldı
Eren-5 Bagok Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi. Bu kapsamda Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.

Eren-5 Bagok Operasyonu başlatıldı - Tıkla İzle

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 620 personel ile Eren-4 Karlıova-Varto, 2 bin 550 personel ile Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatılmıştı. Bu kapsamda Eren-1 Tendürek Operasyonu, Eren-2 Lice Operasyonu, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları devam ederken, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (1.620) personel [(93) operasyonel tim] ile Eren-4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan (2.550) personel [(145) operasyonel tim] ile Eren-5 Bagok Operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.”

Utku Şimşek

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.