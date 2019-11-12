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Erez Eğilmez'in ilk kitabı çıktı

Erez Eğilmez'in ilk kitabı çıktı
Erez Eğilmez'in ilk kitabı çıktı

Erez Eğilmez’in kaleme aldığı ‘Boş Kalan On Sayfa’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Ünlü koreograf, sanatçı ve yazar Erez Eğilmez ‘Boş Kalan On Sayfa' isimli ilk kitabı ile okurların karşısına çıktı. Minel Yayınevi'nden çıkan kitap ilk günlerden itibaren büyük ilgi görüyor.

Yaşamsal olguların kalplere dokunuşunu yazdığını söyleyen Eğilmez , samimi bir yazı dili kullandığı kitabında Fransızca ve İngilizce satırlara da yer veriyor. Kitabının yurtdışında da çok beğenildiğini belirten Eğilmez, kitabının önümüzdeki günlerde İspanyolca ve İngilizceye çevrileceğini, böylelikle çok daha fazla okura ulaşacak olmanın mutluluğunu şimdiden yaşadığını ifade etti.

Yazar, daha önce de Kobimedya A.Ş'nin yapımcılığını üstlendiği bir müzik albümü çıkarmıştı.

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