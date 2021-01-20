Erkek arkadaşı kalp krizinden öldü! Hastanede kalbine sıktığı kurşunla intihar etti

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kalp krizi geçiren bir kişi Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden şahsın kız arkadaşı olduğu öğrenilen Derman B., hastane koridorunda haberi aldı. Sandalyeye oturan kadın, çantasından çıkardığı silahı kalbine doğrultarak tetiği çekip intihar etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Murat Başal