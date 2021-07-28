İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerini yine hedef aldı: 2 asker yaralandı

Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerini yine hedef aldı: 2 asker yaralandı
Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerini yine hedef aldı: 2 asker yaralandı

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni askerlerinin Kelbecer’de bulunan Azerbaycan'ın askeri mevzilerine tekrar ateş açması sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Temmuz günü yerel saatle 00.50'den başlayarak Kelbecer'in çeşitli bölgelerinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesindeki farklı yerlerde konuşlanan Ermenistan askerleri tarafından çeşitli silahlar kullanılarak ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralılara ilk müdahalede bulunulduğu ve hayati risklerinin olmadığı aktarıldı. Bölgede bulunan Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, devlet sınırında artan gerilimin sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

Kamil Nadirli

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.