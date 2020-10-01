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Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu

Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu
Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken Ermenistan’a ait askeri konvoyunu vurduğu anlar an be an görüntülendi.

Ermenistan askeri konvoyu havadan vuruldu - Tıkla İzle

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar devam ederken, temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vuruluyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bakanlık saldırılarla ilgili yeni görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, Ermenistan'a ait bir askeri konvoy havadan vurulma anları an be an görüldü.

Kamil Nadirli - Murat Delice

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