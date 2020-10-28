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Ermenistan Başbakanının eşi cepheye gidecek

Ermenistan Başbakanının eşi cepheye gidecek
Ermenistan Başbakanının eşi cepheye gidecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan askeri eğitim alıp birkaç gün içinde cepheye gideceğini açıkladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan cepheye gideceğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada askeri eğitim alacağını ifade eden 42 yaşındaki Anna Hakobyan, “Ben dahil 13 kadın askeri eğitime başlıyoruz. Birkaç gün içinde sınırlarımızı korumak için yardıma gideceğiz. Ne vatanımızı ne de onurumuzu düşmana teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan basını da Ağustos ayından bu yana Hakobyan'ın ikinci kez cepheye gideceğini yazdı.

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