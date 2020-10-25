Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, operasyonlar karşısında ezilen Ermenistan ordusu bir skandala daha imza attı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliden alınan bilgiye göre, Ermenistan Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi.

Yetkili, Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın bu yolla Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını ve PKK'lı teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne süreceklerini belirtti.

Kamil Nadirli

