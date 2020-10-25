İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ermenistan, Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi

Ermenistan, Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi
Ermenistan, Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi

Azerbaycanlı üst düzey bir yetkili, Ermenistan'ın Şuşa’ya Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirdiğini belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ederken, operasyonlar karşısında ezilen Ermenistan ordusu bir skandala daha imza attı. İsmi açıklanmayan üst düzey bir Azerbaycanlı yetkiliden alınan bilgiye göre, Ermenistan Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdi.

Yetkili, Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çekerek, Ermenistan'ın bu yolla Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını ve PKK'lı teröristler öldürüldüğünde bunların Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne süreceklerini belirtti.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.