Ermenistan'da Paşinyan yeniden başbakan oldu

Ermenistan'da geçtiğimiz 21 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerini Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Sivil Sözleşme Partisi yüzde 53,92 oy alarak kazanmıştı. Yapılan seçimler Ermenistan Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından da resmi olarak ilan edilince Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bugün Nikol Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atanması yönünde kararname imzaladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Paşinyan'ın tekrar başbakan olarak atandığı belirtilirken seçimlerde Paşinyan'ın partisinin meclis çoğunluğunu da kazanmasından dolayı ulusal mecliste başbakan atanmasına yönelik seçim yapılmasına gerek olmadığı hatırlatıldı.

Ermenistan'da yeniden seçilen Başbakan Paşinyan ve milletvekilleri ulusal mecliste yemin ederken Paşinyan'ın önümüzdeki günlerde yeni hükümet kabinesini de oluşturması bekleniyor.

Erhan Altıparmak