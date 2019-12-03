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Erokspor Sivasspor Canlı İzle| Erok Sivas Canlı Skor Maç Kaç

Erokspor Sivasspor Canlı İzle| Erok Sivas Canlı Skor Maç Kaç
Erokspor Sivasspor Canlı İzle| Erok Sivas Canlı Skor Maç Kaç

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Erokspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İşte maça dair detaylar...

Erokspor Sivasspor canlı izle... Erokspor ile Demir Grup Sivasspor bugün saat 18.30'da karşılaşacaklar. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.... 

EROKSPOR SİVASSPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sivasspor'un kafilesinde şu sporcular yer alıyor: “Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare.”

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