Erol Bulut: 'Hedefleri ve vizyonu benimle uyuşan bir kulüple anlaşacağım'

TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programına katılan Teknik Direktör Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmasından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve hedefleriyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

"Hedeflerimle örtüşmüyordu"

Erol Bulut, ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırmasıyla ilgili olarak, "Her ayrılığın nedenleri vardır. Ama Galatasaray karşısında alınan farklı mağlubiyet bunun sebebi değil. Ocak ayından başlayıp bugüne kadar gelen bir süreç oldu. Hedefleri olan bir teknik direktörüm. Kulübümden de aynı şeyleri beklemem doğal. Üzerine koymadığınız zaman, yerinizde sayarsanız ve başkaları gelip sizi geçer. Zaten Mayıs ayının sonunda da sözleşmem sona erecekti. Kulübün önümüzdeki yılın yapılanması ve vizyonu benim hedeflerimle örtüşmediği için bu kararı verdim" dedi.

"Boutaib ve Sadık'ın yeri dolmadı"

Khalid Boutaib ve Sadık Çiftpınar'ın, kulübün menfaatlerini doğrultusunda takımdan gönderildiğini ancak bu oyuncuların yerinin dolmadığını ifade eden Bulut, "Gönderdiğiniz futbolcuların yerine alacağınız isimlerin zamanında takıma katılıp monte edilmesi gerekiyor. Aksi halde takımda uyumsuzluk oluyor. Futbolcunun zamanında gelip takıma monte edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Şu an gelen bir teklif yok"

Şu ana kadar resmi bir teklif almadığını da dile getiren deneyimli teknik adam, "Sezonu başarıyla tamamlamış bir teknik direktör olarak tabii ki teklifler gelecektir. Ancak şu ana kadar net bir teklif yok. Sezon bittiğinde en doğru teklifi, yani hedefleri ve vizyonu benimle uyuşan bir kulübü değerlendireceğim. Bu yurt dışından da teklifler gelse geçerli" şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine de Erol Bulut, genç teknik adamlara güven ve destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Genç teknik direktörlerimiz var, onlara güvenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sabırlı olan kazanır"

Süper Lig'de şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını da değerlendiren Bulut, şöyle konuştu:

"Bu maç gerçek bir final havasında geçecek. Başakşehir'in 8 puanlık avantajını kaybederek bu maça çıkması üzerinde biraz baskı oluşturacaktır. Galatasaray'ın da evinde nasıl baskılı ve coşkulu oynadığını biliyoruz. Bu maçta da öyle oynayacaktır. Ancak Başakşehir'in de bu baskıyı atlatabilecek oyuncuları mevcut. Medipol Başakşehir, ilk 20 dakika içinde baskıdan çıkıp 2-0 öne de geçebilir, ama baskıdan da çıkamazsa 2-0 geriye de düşebilir. Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın bu maç için özel bir taktikle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray ise aynı taktiğiyle maça çıkabilir. Sonuç olarak iki takımda da kaliteli üst düzey oyuncular var. Daha sabırlı olan taraf maçı kazanıp, şampiyonluğa biraz daha yakın olacaktır."

"Başakşehir'in en büyük eksiği taraftar

"Medipol Başakşehir'in 15-20 bin taraftarı olsaydı şu anki durum daha farklı olurdu" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Başakşehir'in en büyük eksiği taraftar. Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız maçı rakibimize taraftarı kazandırdı. Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında 8 puan avantajı vardı. Eğer Başakşehir Stadı'nda 15-20 bin taraftar olsaydı, şu anki durum daha farklı olurdu" açıklamasında bulundu.

"VAR, ligin ilk yarısında olumluydu"

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının ligin ilk yarısında olumlu kullanıldığını dile getiren Erol Bulut, "VAR gelince herkes ilk başta rahatladı. Hakemlerin, ligin ilk yarısında ufak tefek hatalar yapmalarına rağmen iyi maç yönettiklerini düşünüyorum. Ancak bazen VAR kontrolüne rağmen hakem kararlarında hatalar yaşanıyor. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında görev alacak Cüneyt Çakır'ın da işi çok zor. İnşallah öyle bir maç olur ki; hakemi değil de güzel futbolu konuşuruz" şeklinde konuştu.