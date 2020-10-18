Erol Bulut: 'Oynanan futboldan memnunum'

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleyi değerlendirdi.

"Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor"

Göztepe gibi zor bir deplasmanda galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Erol Bulut, "Kazanmak kolay olmadı, kendi işimizi zorlaştırdık. 5-6 atabileceğimiz maçı 3-2 kazandık. İlk yarıda hakemin rakibimize verdiği bir penaltı vardı. Normalde öyle pozisyonlarda VAR'a gidilir. Neden o pozisyonda hakem VAR'a çağırılmadı? İzlemiş olsa belki penaltıyı iptal edebilirdi.

Hakemlerimizin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Hem bizim için hem rakipler için dikkat edilmesi gerekiyor. Hücum anlamında yeterince gol pozisyonuna girdik. Defans anlamında bireysel hatalar yaptık. 13 futbolcumuz milli takıma gitmişti. Bazı arkadaşlarımızda yorgunluk belirtisi vardı. Oynanan futboldan memnunum. Bireysel hataları ilerleyen süreçte daha az yapmamız gerekiyor.

Oyuncu seçerken zorlanmıyorum. Elimizde 25-26 tane kaliteli futbolcumuz var. Her hafta 1-2 futbolcu değişebilir. Rotasyona girmemiz lazım çünkü 40 haftalık bir süreç, Türkiye Kupası maçları ve milli maçlar olacak. Bazı oyuncularımız 10 günde 3 maç oynadılar. O yüzden bu rotasyonlar olacak" dedi.

Salih Yılmazsoy

