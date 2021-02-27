Ersun Yanal: 'Oyuncularımızın defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor'

FT Antalyapor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 34'e yükselten kırmızı-beyazlılar, maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunmadan hücum alanına geçişleri kaliteli bir şekilde yapamadıklarını söyledi. Rakibin savunma emniyetini eline alarak oyun kurmaya çalıştığını ifade eden Yanal, "Onlar da etkin olabilecek hücum yapmadı. Oyuncularımızın defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor ama ofansif oyunda da bunu yükseltmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Suat Metin