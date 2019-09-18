Türkiye geneli Ağustos ayı konut satış rakamları açıklandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve konut kredisindeki faiz indirimiyle sektörün canlandığını ifade eden Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Ağustos ayında 110 bin 538 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki Temmuz ayına göre konut satışlarında yüzde 8, geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 5 oranında artış yaşandı. Türkiye genelinde 1 Ağustos itibariyle kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmesi gayrimenkul sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Bir süredir ertelenen konut talebi konut kredisi faiz indirimi sonrası tekrar canlandı. Vatandaşlarımızın tekrar konuta yöneldiğini görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir. Yılın ikinci yarısını faiz indirimi ve yaptığımız kampanyalarla çok daha hareketli geçiriyoruz ve yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi edeceğiz” dedi.

“Mevcut konutların değeri artıyor”

Mevcut konutların değerinin arttığını ifade eden Z. Altan Elmas, “Ağustos ayında konut satışı temmuza göre yüzde 4 artarak 40.634 adet olarak gerçekleşti. 2019 yılında yeni ruhsat alımlarındaki azalışı da göz önünde bulundurursak mevcut konutların değeri artıyor. Maliyet artışlarının da ev fiyatlarına yansıtılmadığı bu süreçte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu fiyat ve oranlardan yararlanmalarıdır” şeklinde konuştu.

“Birinci el konut alımı teşvik edilmeli”

Yükselen konut talebinde konut alıcılarını 1. el konut alımına yönlendirecek teşvik mekanizmalarının hızla devreye alınması gerekmektedir” diyerek sözlerine devam eden Elmas, “Toplam satış içinde 1. el konut satışının artması inşaat sektörünü ve ülke ekonomisini hızlandıracak ve hem büyümeye hem de istihdama katkı verecektir. İnsanlarımız 1. el konutlarda yaşamaya başladıkça enerji verimliliği ve deprem tehdidine yönelik de çok ciddi bir fayda temin edilmiş olacaktır” dedi.

“Özel bankalar da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankaları seviyesine çekmeli”

Özel bankaların da faiz indirimi yapması durumunda sektörün daha da canlanacağını söyleyen Elmas, “Türkiye genelinde ipotekli satışlar önceki Temmuz ayına ve geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 160'ın üzerinde artarak 34.148 adet olarak gerçekleşirken, İstanbul'da da bir önceki Temmuz ayına ve geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 100'ün üzerinde artış göstererek 4.382 adete ulaştı. Merkez Bankası'nın önce 25 Temmuz 2019 tarihinde, sonra da 12 Eylül 2019 tarihinde faizleri indirmesiyle konut kredisi oranlarında düşüşler başladı, bu indirimler de konut satışlarına olumlu yansıdı. Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını kamu bankalarının sunduğu seviyeye getirmesi durumunda, piyasa daha da canlanacak ve lokomotif sektör olan gayrimenkul sektöründeki hareketlilik birçok sektörü olumlu etkileyecektir” diye konuştu.

“Yabancıya konut satışını daha da artırmalıyız”

Son olarak da yabancıya satış oranlarını değerlendiren Elmas, “2019 yılı Ağustos ayında yabancıya konut satışı 3 bin 604 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk 8 ay toplamlarına bakıldığında, geçen yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış görüyoruz. 19 Eylül 2018 tarihinde yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle 2018 yılında yabancıya yaklaşık 40 bin konut satılmıştı. Yılsonuna kadar yabancıya konut satışında 2018 rakamını rahatlıkla geçeceğimizi düşünüyoruz. 2018 yılında Türkiye genelinde yabancıya konut satışının toplam konut satışı içindeki payı yaklaşık yüzde 3

iken bu oran 2019'un ilk 8 ayında yüzde 4'e yükseldi. Bu oranı arttırmak ve ülke ekonomisine döviz kazandırmak için sektör olarak canla başla mücadele ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

