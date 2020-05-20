ERÜ'de hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi tarafından desteklenen projeler kapsamında Covid-19'a karşı hücre kültür temelli inaktif aşı ve rekombinant aşı olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

Erciyes Üniversitesinde Covid-19'a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandı. Devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliği test edilecek.

Erciyes Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, projeler kapsamında Covid-19'a karşı rekombinant aşı adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise Haziran ayı içerisinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.