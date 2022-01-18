Erzincan Polis Okulunda kaza kurşunu: 3 yaralı

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çalışanın içeride tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisi ve biri kadın iki memur yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, hastanede yaralılara ziyarette bulundu.

Emin Ferhat Sevilir - Ahmet Akbuğa