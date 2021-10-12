Erzincan'a 1 milyon 634 bin 983 liralık yatırım

Konuya ilişkin AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, ortak bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdiler: “Sağlık Bakanlığımız tarafından 1 milyon 634 bin 983 lira değerinde 40 adet diş üniti gönderilerek hizmete sunulmuştur. Böylece 53 olan diş ünit sayısı 93 adete yükselmiştir. Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arasında imzalanan ‘birlikte kullanım' protokolü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsü kazanan sağlık merkezimiz; 2021-2022 eğitim öğretim yılında diş hekimliği fakültesi öğrencilerimize ve tüm halkımıza daha kaliteli, verimli ve nitelikli sağlık hizmeti sunacaktır inşallah.”

Senanur Erdoğan