Erzincan'daki 1 tonluk eroinle ilgili iş adamına gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasında yürütülen denetimlerde Van'dan İstanbul'a giden ve dorsesinde hayvan kuyruk yağlarının oldu bir tır durduruldu.

Yapılan aramada hayvan kuyruk yağlarının içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 1 ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Tır kabininde yakalanan H.Ç., R.Y. ile S.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyette verdikleri ifadeler doğrultusunda Van'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda A.E. isimli iş adamı gözaltına alındı. A.E. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzincan'a gönderildi.