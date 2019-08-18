Erzurumspor 2-2 İstanbulspor (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar
6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet'in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen'de kaldı.
34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
52. dakikada BB Erzurumspor'da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2
66. dakikada caza sahası önünde Taylan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2
72. dakikada Taylan'ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Erkan Özdemir, Oğuz Terzi, Anıl Usta
BB Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan, Taylan (Oltan dk. 83), Pote, Emrah, Scuk (İbrahim Akdağ dk. 46), Osman, Sunu (Rashad Muhammed dk. 46), Murat
İstanbulspor: Alperen, Nascimento, Eslem (Yunus Emre dk. 68), Ali Dere, Enes (Kağan dk. 56), İbrahim, Onur, Cajıc (Ali Aytemur dk. 88 ?), Atchom, Muhsin, Tuncer
Goller: Muhsin (dk. 6 ve 34) (İstanbulspor), Taylan (dk. 52), Emrah (dk. 66) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Nascimento, İbrahim, Onur, Kağan (İstanbulspor), Aykut, Mücahit (BB Erzurumspor)
Ayhan Türkez - Şahap Gürler