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Erzurumspor'da şampiyonluk primi etkisini gösterdi

Erzurumspor'da şampiyonluk primi etkisini gösterdi
Erzurumspor'da şampiyonluk primi etkisini gösterdi

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren BB Erzurumspor, hafta başında açıklanan şampiyonluk primi müjdesiyle sezonun en kritik maçında Bursaspor’u 2-1 ile geçti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile berabere kalarak Süper Lig yarışında yara alan BB Erzurumspor'da, takımın forma göğüs sponsoru Eminevim tarafından açıklanan şampiyonluk primi takımı ateşledi. 300 Bin TL şampiyonluk priminin açıklanmasının ardından futbolcuların motivasyonu artarken mavi-beyazlılar, şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden Bursaspor'u bu hafta sahasında 2-1 mağlup etti.
 

Bu galibiyet ile BB Erzurumspor TFF 1. Lig'de 2. sıradaki yerini korurken, Bursaspor ile puan farkını 3'e çıkardı ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.

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