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Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 7 ölü, 35 yaralı

Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 7 ölü, 35 yaralı
Esad rejimi İdlib'e yine saldırdı: 7 ölü, 35 yaralı

Esad rejiminin İdlib ve Hama kırsalının farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 8 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.

Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 7 ölü, 35 yaralı - Tıkla İzle

Suriye'de Esad rejimi, İdlib kent merkezi ile Hama kırsalındaki bölgelere saldırı düzenledi. Saldırıda en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Esad rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib kentinin sınırlarında bulunan Maaret el Numan ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırısı düzenliyor. Saldırının ardından Sivil Savunma ekipleri cesetleri ve yaralıları enkaz altından çıkarmak için olay yerine intikal etti.  

Abu Mucahit El Halebi

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