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Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı.

Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan için İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Delihasan ailesi ve karate camiasından birçok isim katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Esat Delihasan için helallik alındı. 52 yaşında hayata veda eden Esat Delihasan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye gönderildi.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar
 

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