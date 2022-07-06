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Esenler'de hırsızlar sokaktaki 2 iş yerine dadandı: O anlar kamerada

Esenler'de hırsızlar sokaktaki 2 iş yerine dadandı: O anlar kamerada
Esenler'de hırsızlar sokaktaki 2 iş yerine dadandı: O anlar kamerada

Esenler’de bir sokağı mesken tutan hırsızlar tekstil ve bakkal dükkanına girerek yaklaşık 340 bin TL değerinde ürünleri çaldı. Aynı sokağa gelen hırsızlar dükkan sahibini görünce kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler’de hırsızlar sokaktaki 2 iş yerine dadandı: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Esenler Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce hırsızlar tekstil dükkanına beyaz bir minibüsle geldi. 4 kişi dükkanın kepenklerini açtıktan sonra iş yerindeki kumaşları araçlara yüklemeye başladı. Malzemeleri araca yükleyen hırsızlar 260 bin TL değerinde ürün çalıp kaçtı. Aynı sokakta 30 Haziran Perşembe günü saat 05.30 sıralarında beyaz bir otomobille gelen 4 kişinin hedefinde bu kez bakkal dükkanı vardı. İşyerine giren hırsızlar bakkalda bulunan sigaraları kutuya doldurdu. Bakkalda bulunan para ve kontörleri de alan soyguncular toplamda 80 bin TL'lik para ve ürünü çalıp kaçtı.

Olayın ardından dükkanının bulunduğu sokakta nöbet tutan iş yeri sahibi Naim Uğurlu, hırsızların sabah saatlerinde sokağa geldiğini fark etti. Kumaş dükkanına girmek isteyen hırsızlar, dubayla sokağa kapatıp geri geri gelmek istediği sırada bakkal dükkanı sahibini fark edince kaçtı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Gece gündüz nöbetteyim"

Mağdur olduklarını ifade eden Naim Uğurlu, “Hırsızlar dükkanımı keşiflerinin ardından dükkanımı patlatıp toplamda 80 bin lira değerinde sigara, nakit para, kontörlerimi çalıp kaçtılar. 30 Haziran'dan bugüne nöbet tutuyorum eve gitmiyorum 24 saat buradayım hırsızları takip ediyorum. Hırsızlar sabah yan taraftaki kumaşçı dükkanına saat 05.30 geliyorlar beni görüyorlar onlara doğru gittiğimi görünce ardından kaçıp gittiler” dedi.

Armağan Yılmaz
 

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