Esenler'de kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Nenehatun Mahallesi 157. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Tekstil kesimhanesi dükkanını açmak için gelen Selim Önder, binanın kolonlarında çatlakları ve yere dökülen taşları fark etti. Önder durumu hemen İtfaiye ve Esenler Belediyesi ekiplerine bildirdi. Binanın olduğu sokağa gelen ekipler, binada çökme tehlikesi olduğunu tespit etti. Herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda bulunan daireler tahliye edildi. Binanın iki girişine ve binanın altında bulunan dükkana zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu. Dairelerinden tahliye edilen vatandaşlar da yakınlarının ve komşularının yanlarına gideceklerini ifade etti.

“Bu akşam eşe dosta sığınacağız”

Kolonları çatlayan binada oturan Hakan Yavaş, “Olayı biz sabah saatlerinde öğrendik. Aşağıdaki dükkanın kolunu patlamış. Onlar haber verdiler. Belediye ekiplerine haber vermişler. Yani bütün bina sakinleri o şekilde öğrendi. Tam olarak kolon patlayınca belediye ekipleri geldi. Evin oturulmayacak durumda olduğunu söyleyince boşalttılar. Mührü vurdular gittiler.

10 daire bizim bina 5 dairede yan binanın var toplam 15 daire var. 15 dairenin hepsi boşaltıldı. İki kapıda mühürlü şu anda iki binada mühürlü. Bize can güvenliğimiz açısından boşaltmamız söylendi. Gerekli yardımların yapılacağını söylediler. Gittiler. Şimdi ne yapacağız ev sahipleri birleşip bina sahipleri birleşip artık ne gerekiyorsa evi kendimiz mi yapacağız müteahhide mi vereceğiz yani bir destek mi yapılacak tamamen yıkılacak mı onu uzmanlar gelip ölçecekmiş. Ona göre ne gerekiyorsa yapacağız. Vallahi bu akşam eşe dosta sığınacağız. İftara misafir olacağız. Yarın da düşüneceğiz artık. Gece olabilirdi. Herkesin çoluğu çocuğu var. Hani yıkılabilirdi. Allah korusun buna da şükür” dedi.

“İtfaiye ile birlikte içeriyi boşalttık bir iki saat içinde”

Binada oluşan çatlakları gören dükkan sahibi Selim Önder, “Karşısı atölyemiz. Burası da kesimhanemizdi. Sabah atölyeyi açtığımda yere taşların düştüğünü gördüm binanın kolonundan. Daha öncesinden de zaten biliyorduk. Atölyeyi kurarken de çok vahim durumdaydı. Taşların gördüm. Gözüme çarptı geldim buraya yoksa açmayacaktım sabah görünce geldim.

Sonra şu demirlerin böyle bir göbek yaptığını gördüm. Yani basıncın fazla arttığını gördüm. Sonra zabıtayı aradık belediyeyi aradık. İtfaiye ile birlikte içeriyi boşalttık bir iki saat içinde. Binanın büyük oranda yıkılacağını söylediler. En son bu yani mühürlendi. Binanın şu anda bütün sakinleri tahliye edildi. Yani riskli durum şu anda. Yanındaki cami bile risk altında şu anda. Ne yapacağız mağdur olacağız yeni bir yer bulana kadar. Atölye ile kesimhaneyi iç içe soktuk. Ne kadar idare edebiliriz sadece biz değil cana geleceğine mala gelsin ama sonuçta malda canın yongası” ifadelerini kullandı.