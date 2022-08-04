Esenler'de 'pes' dedirten hırsızlık kamerada

Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde Çarşamba saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsız klima malzemesi yüklü bir hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Hırsızlar araçla sokağa geldi, içlerinden biri saniyeler içinde otomobilin kapısını açtı. Kapüşonlu iki hırsız ticari araçta bulunan klima malzemelerini kendi araçlarına yüklemeye başladı.

Başka bir sürücü, kapşonlu hırsızları fark etmeden yolun açılmasını bekledi

O esnada başka bir araç yoldan geçmek için sokağa geldi. Hırsızlığın farkına varmayan sürücü, kapüşonlu şüphelilerin işlerini bitirmesini beklerken, hırsızların rahatlığı pes dedirtti. Hırsızlar klima malzemesi yüklü araçta, dijital ölçü aletleri, vakum pompası, kaynak seti, şarjlı el aletleri çantasının bulunduğu yaklaşık 100 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ve başka bir aracın sokaktan geçmek için beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“Kendi sahibi kapıyı o kadar kolay açamaz”

Mahallesi sakinlerinden Muhammed Solak, şaşkınlık içinde olduğunu ifade ederek, “Sabah 06.00 sıralarında oluyor, adam geliyor kendi anahtarı varmış gibi iki saniyede kapıyı açıyor; olay bitiyor, kendi sahibi o kadar kolay açamaz. Kapıyı açıp arabanın içini boşaltıyor. 100 bin liraya yakın zararı var. Klima malzemelerinin hepsini 1,5 dakika içinde götürüyor, başka arabada geliyor. Yabancı burada bekliyor adamı görmüyorlar bile, rahat bir şekilde soyup gidiyorlar” diye konuştu.

Armağan Yılmaz - Burak Uğur

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