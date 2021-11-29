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Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı
Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Esenyurt'ta şiddetli lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Esenyurt Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu! Çatının altında kalanlar var - Tıkla İzle
Edinilen bilgilere göre olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.
 
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
 
İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı
 
 İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.
 
İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
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