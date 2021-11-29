Esenyurt'ta apartmanın çatısı vatandaşların üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyen vatandaşların üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da lodos bilançosu: 2 ölü, 9 yaralı

İstanbul'da lodos nedeniyle yaşanan çatı uçmalarında şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün şiddetini arttırdı. İstanbul Avrupa yakasında bulunan birçok ilçede şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları yaşandı. Çatı uçmaları nedeniyle şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.