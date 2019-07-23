İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada
Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Esenyurt’ta Somalili genç kız, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçtan uzanan bir kişi çantasını çalarak kaçtı. Çantası çalınan genç kız şoka girdi. Kapkaç sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta genç kıza kapkaç şoku kamerada - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Somali uyruklu aile kaldıkları siteden çıkıp, alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. 3 erkek kardeşiyle yolda yürüyen Somalili genç kız, bir anda şok yaşadı. Plakaları sökülmüş bir aracın içinde bulunan iki hırsızdan bir tanesi, otomobilin camından uzanarak genç kızın çantasını çaldı. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Kapkaç sırasında çantasını kaptıran genç kıza geriye sadece çanta askısı kaldı.

Hırsızların arkasından koşan Somalili ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay yerine gelen Polis Ekipleri gerekli ifadenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Somalili aile ise şikayetçi olmak için Polis Merkezine gitti.  

Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.