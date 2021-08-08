Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

Yangın saat 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi Namık Kemal Caddesi 1410 Sokakt'a meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, 5 katlı bir binanın çatı katını sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle söndürülürken, herhangi bir can kaybı da yaşanmadı. Öte yandan olayın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, yangının söndürülmesiyle itfaiye ekipleri binanın çatı katında soğutma çalışmaları yaptı.

Mahalle sakini Ramazan Tanırgan ise “Evde yemek yiyordum bir anda mahallede yangın var denildi. Yardım etmek için evden dışarıya çıktık. Sağ olsun itfaiye ekipleri hemen olaya müdahale ettiler. Kısa süreli panik yaşansa da korkulan olmadı” diyerek olay anını anlattı.

Hakan Polat - Şaban Tektaş