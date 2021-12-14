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Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yaralı olarak evden çıkarıldı.

Esenyurt’ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt'ta Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu anne ve 5 çocuğun kaldığı dairede iddiaya göre, ısınmak için yaktıkları elektrik sobasından çıkan kıvılcımlar çocukların kaldığı odada yangına sebep oldu.

Yangının çıktığını gören anne yanına bir çocuğunu alarak kendini dışarı attı. Annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu. Evin içine girmeye çalışan mahalle sakinleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan çocuklara ulaşamadı.

İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekipleri ise içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak için daireye girdi. Kısa sürede söndürülen yangında içerde mahsur kalan 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Anne ve bir çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan anne ve çocuğun tedavisi devam ediyor.
Yanarak hayatını kaybeden 4 çocuğun babalarının ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta yangında ölenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu

 Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelen yangında 4 çocuk hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybederken anne ve bir çocuk ise yangından yaralı olarak kurtuldu. Feci olayda hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler mahallesi 887. Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında meydana gelmişti. Elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden 4 çocuğun isimleri belli oldu. Hayatını kaybeden çocukların isimlerinin; Besme Hammud(5), Şahin Hammud(9), Ahmet Hammud(9), Selva Hammud(1) olduğu öğrenildi. Anne Fatma Hammud (39) ve Sakkar Hammud(2) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
 

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