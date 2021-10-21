Eşini 104 yerinden bıçaklayan sanığa 20 yıl hapis talebi

Olay, 29 Ağustos günü Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran (25), dini nikahlı eşi Aysel Perkgün (28) ile kıskançlık nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Feyzo Duran, 1 yaşındaki bebeğinin yanında eşini dövüp banyoya kilitledikten sonra defalarca bıçakladı.

Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aysel Perkgün, ambulansla önce Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan ve 104 yerinden bıçaklandığı belirlenen genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendisini yaraladı yalanı tutmadı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede sanık Duran'ın eşini 104 kez bıçakladıktan sonra başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, olayın dışarıdan duyulması üzerine sanık Duran'ın eşi Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini oluşturmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı da iddianamede yer aldı.

"Zanlının en ağır ceza ile cezalandırılacağına inanıyorum"

Hazırlanan iddianame ile ilgili açıklama yapan Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılacağına inandıklarını söyledi. Yaşar, "Biz bu dosyaya dahil olduğumuzda şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Ancak yaptığımız girişimlerle müvekkilim ek ifadesini verdikten sonra şahıs canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanacak. Duyduğumuz kadarıyla şüpheli, müvekkilimin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu söyleyecekmiş. Buna dair cezaevinde konuşmalar yaptığını duyduk. Ayrıca biz bu savunma metodunu daha önce öldürülen Ceren Damar cinayetinde de yapılmıştı. Maalesef öldürülen ve öldürülmeye çalışılan kadınlara bu tarz iftira atılarak cezada indirim yapmaya çalışıyorlar. Ben mahkemenin bu ve buna benzer savunmalara inanmayacağını, müvekkilimin 104 yerinden bıçaklandığı ve zanlının en ağır ceza ile cezalandırılacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Ali İhsan Çiftçi

