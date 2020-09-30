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Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı eşi Ali Öner'in (24) yanından ayrılan 2 çocuk annesi Serap Öner (26), bir ay önce babasının evine dönerek ailesiyle yaşamaya başladı. Bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının ikametine giderek kapının önünde gördüğü eşiyle önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

"Karısını öldüren koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı"

Polis tarafından her yerde aranan Ali Öner, yakalanarak gözaltına alındı. Öner'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öner çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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