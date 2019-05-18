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Eşini öldüren koca tutuklandı

Eşini öldüren koca tutuklandı
Eşini öldüren koca tutuklandı

Afyonkarahisar da tartıştığı eşi Sultan S.’yi bıçaklayarak öldüren eşi Mehmet S. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'ın Ali İhsan Paşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet S. (53), aynı evde yaşadığı eşi Sultan S. (50) ile 'pazara gitme' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet S. eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 2 çocuk annesi Sultan S., aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından Afyonkarahisar Adliyesine giderek kontrol noktasında ki polislere teslim olan Mehmet S. gözaltına alındı. Mehmet S. Emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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