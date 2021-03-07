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Eski eşini sokak ortasında darp eden kocanın tutuklanmasıyla ilgili savcılık açıklaması

Eski eşini sokak ortasında darp eden kocanın tutuklanmasıyla ilgili savcılık açıklaması
Eski eşini sokak ortasında darp eden kocanın tutuklanmasıyla ilgili savcılık açıklaması

Samsun'da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp ederek yaralayan şahsın tutuklanmasıyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Samsun ili Canik ilçesinde 06/03/2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haberi alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmış, Savcılık talimatıyla İ.Z. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli savcılık ifadesi alındıktan sonra 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklamaya sevk edilmiş, Samsun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muhammer Ay
 

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