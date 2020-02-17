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Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı
Eski karısını bıçaklayan şahıs tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde konuşmak için buluştuğu eski eşini çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yeni Mahalle Ticaret Lisesi civarında ikamet eden B.T. (26) isimli kadın, boşandığı eski eşi H.Ş. (34) ile kendi evinde konuşmak için buluştu. Konuştukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, H.Ş., eski eşi B.T'yi sırt ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan B.T. kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli H.Ş. olayda kullandığı bıçakla birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden B.T.'nin yoğun bakımda olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cemal Filiz
 

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