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Eskişehir'de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir'de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı
Eskişehir'de dev uyuşturucu operasyonu: 44 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat ekiplerinin de katılımı ile düzenlenen ve drone ile de havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda 16 satıcı ile 28 içici konumunda olmak üzere 44 şahıs yakalandı. Toplamda 160 polisin görev aldığı operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. Şüphelilerin ev ve arabalarında narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 30.98 gram bonzai, 4.57 gram skunk maddesi, 9 adet ecstasy hap, 22 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek, 1 adet kuru sıkı silah ve 1 adet de kılıç ele geçirildi. 

Şüphelilerin 28'i hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan biri suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şahsa da ‘uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

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