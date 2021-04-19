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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 3 zanlı Eskişehir'de saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin sözleşmesi feshedilen üsteğmen, diğer ikisinin askeri okuldan ilişikleri kesilen kişiler olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Furkan Çetiner
 

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