Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 7 muvazzaf asker gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ'nün 'Hava Kuvvetlerindeki' yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında muvazzaf subay ve astsubayın bulunduğu toplam 7 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Mustafa Kaplan