Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki adam yaralı halde bulundu

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Büyük Ayı ve mahallede yaşayan vatandaşlar destek verdi.

Gece şartlarında gerçekleştirilen arama çalışmalarının birinci saatinde AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri, 85 yaşındaki adama kırsal alanda yaralı olarak ulaştı.

İlk yardım müdahalesini yapan AKUT gönüllüleri, diğer arama kurtarma ekiplerin de desteği ile yaralı adamı alandan tahliye etti. 85 yaşındaki vatandaş ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Şevket Can Çikot

