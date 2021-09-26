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Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki adam yaralı halde bulundu

Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki adam yaralı halde bulundu
Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki adam yaralı halde bulundu

Eskişehir’in Hamidiye Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 85 yaşındaki vatandaş için arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam mahallenin kırsal alanında yaralı halde bulunarak tedavi altına alındı.

Eskişehir’de kaybolan 85 yaşındaki adam yaralı halde bulundu - Tıkla İzle

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Büyük Ayı ve mahallede yaşayan vatandaşlar destek verdi.

Gece şartlarında gerçekleştirilen arama çalışmalarının birinci saatinde AKUT Eskişehir ekibi gönüllüleri, 85 yaşındaki adama kırsal alanda yaralı olarak ulaştı.

İlk yardım müdahalesini yapan AKUT gönüllüleri, diğer arama kurtarma ekiplerin de desteği ile yaralı adamı alandan tahliye etti. 85 yaşındaki vatandaş ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Şevket Can Çikot
 

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