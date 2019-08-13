Eskişehir'de orman yangını

Edinilen bilgiye göre, Yapıldak Mahallesi'nde bulunan İnli Dağı'nda saat 15.00 sıralarında ormanlık arazide bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ve arazöz gönderilirken ekipler, yangına anında müdahale etti. Çevresel faktörlerle birlikte alevlerin daha da büyümesi üzerine yangın söndürme helikopterleri ile de alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Burak Tekin - Çağatay Gür

Orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Yapıldak Mahallesi'ndeki İni Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı.5 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarında 2 helikopter, 10 arazör, 4 iş makinesi ve 100 işçi görev yaparken, yangında yüzlerce ağaç kül oldu. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.