Eskişehir'de soğuk hava uyarısı

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede salı gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybedeceği tahmin edildi. Yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren kuvvetli soğuk hava dalgasının etkisini göstererek, hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altında seyredeceği ifade edildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olayların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.