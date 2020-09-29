Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 290 bin 642 oldu

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, ağustos ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 1 adet artarak, 294 bin 595'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların 172 bin 177 adeti otomobil, 46 bin 929 adeti kamyonet, 33 bin 149'u motosiklet, 24 bin 295 adeti traktör, 10 bin 776 adeti kamyon, 3 bin 912 adeti minibüs, 2 bin 641 adeti otobüs, 716 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Araç çoğunluğunu otomobilin oluşturduğu Eskişehir'de ağustos ayında 9 bin 534 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 534 taşıt içinde yine otomobil 6 bin 894 ile ilk sırada yer aldı.



Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 753 bin 664'e ulaştı.