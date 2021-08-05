Esra Hankulu'nun komşusu: 'Ümitcan Uygun'u hiç görmedim'

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümünün ardından yaptıkları çalışmada Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Uygun, gözaltına alınmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirlemişti. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edilmişti.

“Annesi, evlendikten sonra tek yaşamaya başladı”

Esra Hankulu'nun yaşadığı Mamak ilçesi 455/1 sokakta yaşayan bina sakini olaya ilişkin bir ses duymadığını ifade ederek, “Ben oksijen makinesi takıyorum. Makinenin sesinden de bir şey anlaşılmıyor. Ben evde çocukların sesini bile duymuyorum. İlk dönem annesiyle yaşadı. Annesi, evlendikten sonra tek yaşamaya başladı. Onun haricinde de başka bir şey bilmiyoruz. Ümitcan Uygun'u hiç görmedim. Apartmana girip çıkarken görsem tanımam bile. Akşam buraya çıktık hava almak için. Belediyenin doktoru geldi. Cenaze nerde diye bana sordu. Ne cenazesi dedim ben de. Birisi ölmüş deyince ben de ismini sordum. Esra dedi. Dedim üst katta. İşte bir tek cenazeyi gördük başka da bir şey görmedik. Ambulans bile bilgi vermedi” diye konuştu.

“Kendi başına takılan birisiydi”

Hankulu'nun iyi bir insan olduğunu söyleyen bina sakini, “Bir zararını görmedik. Girip çıkarken selamlaşıyorduk. Kendi başına takılan birisiydi” dedi.

Mustafa Cenik - Engin Yağcı