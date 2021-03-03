Estonya'da AstraZeneca aşısı yapılan adam öldü

Covid-19'a karşı aşılama kampanyaları birçok ülkede sürerken, aşıların neden olduğu ve yan etkiler ve can kayıplarına dair haberlerde gelmeye devam ediyor. Estonya İlaç Dairesi Farmakovijilans Bürosu Başkanı Maia Uuskula gazetecilere verdiği demeçte, “Bugün talihsiz bir olay oldu. Doğu Tallinn Merkez Hastanesi, kurtarma görevlisi olarak çalışan 31 yaşındaki bir erkeğin ölümü hakkında bize bilgi verdi” dedi.

Uuskula, “Aşı olduktan sonra adamda baş ağrısı ve ateş başladı. On gün sonra semptomlar kötüleşti ve hastaneye kaldırıldı. Bugün öğle saatlerinde adamın öldüğü bildirildi. Aşının ölümünde bir rol oynayıp oynamadığına dair bir soruşturma sürüyor ” ifadelerini kullandı.

Adamın 17 Şubat'ta AstraZeneca ile aşılandığını belirten Uuskula, "Bugün, aşının sağlık sorunları veya ölümle bağlantısı olup olmadığını değerlendirmek için çok az veri var" dedi.

Uuskula, aşının güvenli olduğunu vurgulayarak, aşı yaptıran Estonyalıların aşının ardından yan etkilerin 3 veya 4 günden fazla sürmesi halinde en yakın hastaneye başvurmasını istedi.

AstraZeneca'ya bağlı 486 komplikasyon bildirildi

Estonya'da Pfizer-BioNTech, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşıları halka uygulanıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 6,3'ünü oluşturan 84 bin 175 kişiye ilk doz aşı yapılan Estonya'da, 37 bin 369 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Estonya Tıp Kurumu şu ana kadar, AstraZeneca aşısına bağlı 486, Pfizer aşısına bağlı 708 ve Moderna aşısına bağlı 15 olumsuz reaksiyonu bildirdi.

Güney Kore'de 2 hasta hayatını kaybetmişti

Estonya, AstraZeneca aşısından kaynaklanan komplikasyonları bildiren tek ülke değil. Günün erken saatlerinde, Güney Kore'de bakım merkezlerinde uzun süredir Covid-19 tedavisi gören 2 hasta, AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşıyı yaptırdıktan sonra hayatını kaybettiği bildirilmişti.