Eta mutasyonu Japonya'ya sıçradı

Korona virüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, korona virüsün Eta mutasyonuna Japonya'ya sıçradı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tespit edilen 18 yeni vakanın ülkede görülen ilk Eta mutasyonu vakaları olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Aralık 2020 ile geçtiğimiz 3 Eylül arasında ülkeye gelen ve karantina merkezlerinde pozitif çıkan hastalardan alınan örnekleri inceleyen Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün Eta mutasyonlarını tespit ettiği belirtildi. Farklı virüs mutasyonlarını belirlemek üzere vakalar üzerindeki genetik analizlere devam edileceği kaydedildi.

İngiltere'de ortaya çıktı, ilgi mutasyonları kategorisinde yer alıyor

Şimdiye dek görülen Covid-19 varyantlarını VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandıran Dünya Sağlık Örgütü, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonlarını "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti.

Güney Amerika'da yayılan Lambda mutasyonu, Güney Amerika ve Avrupa'dan bildirilen Mu mutasyonu ve ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Kappa mutasyonu ise takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer almıştı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İngiltere'de ortaya çıkan Eta mutasyonu da Mart ayında DSÖ tarafından "ilgi mutasyonları" listesine eklenmişti.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere 70'ten fazla ülkede görülen söz konusu mutasyonların aşılara karşı dirençli olabileceğinden endişe ediliyor.

Burak Ersoy



İLGİLİ HABER AB, Japonya ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı

İLGİLİ HABER Japonya’da Moderna aşısı yaptıran 1 kişi daha hayatını kaybetti