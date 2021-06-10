Euro 2020 maçları Tivibu'da da yayınlanacak

Futbolda Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı Tivibu ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu'dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2'den takip edilebilecek.

6 grupta 24 ülkenin mücadele edeceği Euro 2020, 11 farklı şehirde düzenlenecek. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda belirlenecek.

A Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile üst tur bileti alabilmek için yarışacak. Açılış maçında Roma'da İtalya karşısına çıkacak Ay-Yıldızlılar, daha sonra Bakü'de Galler ile kozlarını paylaşacak. Türkiye gruptaki son maçını ise yine Bakü'de İsviçre ile oynayacak.