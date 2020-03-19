Evde Çal konserlerinin ilk konuğu Nilipek. oldu

Oluşturduğu müzikal programlarla farklı deneyimler oluşturan Red Bull, daha önce denenmediği belirtilen müzik yolculuğunu dinleyicilerle buluşturdu. Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar ile Evde Çal canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.

18 Mart Çarşamba akşamı Red Bull Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek., ''Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki'' dedi.

Programda Nilipek., 'Havada bir hinlik var', 'Koşuyolu', 'Sabah', 'Gömülür', ‘Çocuk', ‘Beraber' isimli şarkılarını seslendirdi. Burada sevenleriyle arasındaki mesafeleri kaldırarak onların evlerine konuk olan müzisyen şarkılarıyla samimi sohbetiyle keyiflendirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle keyifli bir sohbete imza atan müzisyen, ayrıca markanın takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

Müzikseverlere evde konser deneyimi sunan Nilipek.'in gerçekleştirdiği Red Bull Sunar ile Evde Çal'a ait video kayıt, markanın Türkiye'nin resmi sosyal medya profiline de sabitlenerek programı kaçıranların erişimine de sunuldu.

Gelecek konuk Akın Sevgör

Evde Çal konserler serisinin 25 Mart tarihindeki gelecek konuğu ise elektronik müzik sahnesinin beğenilen isimlerinden olan Akın Sevgör olacak.