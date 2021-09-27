Evden 36 bin lira para ve altın çalındı

Olay, Mevlana Mahallesi Cengizhan Sokak'ta 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan Mukaddes Okutucu, sabah iş çıkışı kirada oturduğu evine geldi. Eve geldiğinde kapının camının kırık olduğunu fark etti.

İçeri girdiğinde para ve altınların olduğu valizin açılmış olduğunu fark ederek polise haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri hırsızın kapı camını kırdıktan sonra kapıyı açamadığını ve kapının yan tarafında bulunan banyo penceresinden içeri girdiğini belirledi. Mukaddes Okutucu, bin bir emekle biriktirdiği para ve altınlarının bir an önce bulunmasını istedi.

Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Şükrü Uluçay

