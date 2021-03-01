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Evi yanan yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu, yangın meraklı vatandaşlara Covid-19'u unutturdu

Evi yanan yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu, yangın meraklı vatandaşlara Covid-19'u unutturdu
Evi yanan yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu, yangın meraklı vatandaşlara Covid-19'u unutturdu

Sivas’ta yalnız yaşadığı evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu, meraklı vatandaşlar Covid-19’u hiçe sayarak ekiplerin çalışmalarını merakla izlediler.

Evi yanan yaşlı kadın göz yaşlarına boğuldu, yangın meraklı vatandaşlara Covid-19’u unutturdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre göre yangın, saat 14.00 sıralarında İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tokuş apartmanının 3. Katında meydana geldi. A.T. isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı evin mutfak kısmında yangın çıktı.

Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mutfak aspiratöründe çıkan yangın, ekiplerin kısa süren müdahalesiyle söndürüldü.

Meraklı vatandaşlarsa koronayı hiçe sayarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı gözlerle izlediler.

Evi yanan yaşlı kadınsa gözyaşları içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veysel Korkmaz
 

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