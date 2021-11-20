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Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı

Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı
Evinde özel sistem kurarak uyuşturucu yetiştiren şahıs jandarmaya yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede evinde sulama ve iklimlendirme sistemi kurduğu istihbaratı üzerine eve operasyon düzenledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, saksılar içerisinde 50 kök kenevir bitkisi, 50 gram kenevir tohumu, 13 adet iklimlendirme cihazı, 11 adet aydınlatma ünitesi, 3 adet sulama sistemi ve 36 adet zirai ilaç ve aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Suat Salgın

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