Evinin misafir odasını kuşlara bıraktı

72 yaşındaki Osman Filiz, evinin misafir odasını guguk kuşlarına ayırdı. Artık misafir odasının yeni sahipleri yumurtadan yeni çıkan iki yavru ve anneleri oldu. Anne guguk kuşu zaman zaman dışarı çıkarak yavruları için çalı çırpı ve yiyecek getirirken Osman Amca da pencereyi sürekli açık tutuyor.

Osman Filiz, “Bu odayı misafir odası olarak kullanıyordum. Evi havalandırmak için camları açınca bir guguk kuşu misafir odasına girip yumurtlamış. Artık bu oda kuşların odası oldu. Benim 5 torunum vardı. Yavru iki kuş ile birlikte 7 torunum oldu. Kuşların annesi de kızım oldu. Şimdi bu oda tamamen onların odası oldu” diye konuştu.

Kuşlar dışında kedi de beslediğini söyleyen Filiz, “Eşim vefat edince kendimi bunlara adadım. Her türlü bakımlarını yapıyorum. Herkese tavsiyem bu sıcak yaz günlerinde evlerinin, işyerlerinin önüne bir kap su koysunlar, yiyecek bıraksınlar. Bu hayvancıklar da Allah'ın misafirleri. Nasıl benim misafirim olduysalar, dışarıdaki canlılar da Allah'ın misafirleridir. Lütfen onlara iyi bakın sevaba girin” dedi.

Fatih Ak